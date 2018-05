Il Suq lancia la quinta camminata contro il razzismo in ricordo di don Gallo

Genova. Aspettando la ventesima edizione del Suq Festival, che arriverà a Genova dal 15 al 24 giugno, domenica 20 maggio alle ore 10 il Suq si mette in marcia in occasione della V camminata contro il razzismo, manifestazione aperta a tutti i cittadini per dire no a ogni forma di razzismo.

Nell’ambito della Festa dello Sport, giunta alla 14esima edizione e organizzata da Uisp Liguria, anche principale partner della Camminata, l’Associazione Suq invita i genovesi a percorrere un tour a tappe in compagnia degli artisti del Festival e con la partecipazione del Comitato provinciale di Genova dell’Unicef, per celebrare i 30 anni della convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia. Un’occasione per riscoprire la città al ritmo del Suq Festival e portare in primo piano i valori del dialogo e dell’incontro contro ogni forma di discriminazione.

La camminata partirà alle ore 10 al Porto Antico di Genova, piazzale Mandraccio, e proseguirà attraverso il quartiere storico di Prè fino a piazza Vittime di tutte le Mafie, dove i partecipanti ascolteranno letture di brani sui diritti dell’infanzia e dove i bambini potranno fare una sosta merenda.

Il percorso proseguirà quindi per piazza Don Gallo, dove ci sarà un ricordo particolare di Don Gallo a cinque anni dalla sua scomparsa. I partecipanti proseguiranno per via Cairoli, concludendo la Camminata in piazza Piccapietra, dove li attenderà la 4° Edizione del Festival della musica del mondo Ngwoma Mundo, a cura dell’Associazione Mabota.

La V Edizione della Camminata contro il razzismo si avvale della collaborazione Mabota Associazione Speranza per l’Africa; Comunità di San Benedetto al Porto; The Hostel; Associazione Matrioske; Music for Peace; Comunità e Associazioni di immigrati.

La partecipazione alla Camminata contro il razzismo è gratuita

Per seguire e condividere l’evento: #camminaconoi #noalrazzismo #dirittiinfanzia #dirittiadolescenza