Super controlli “anti-portoghesi” alla fermata Amt di Portello: 12% di passeggeri senza biglietto

Genova. 875 passeggeri controllati, 3 ore di controlli, 25 addetti tra personale AMT e Polizia Municipale, 112 sanzioni emesse, 12,8% il dato relativo all’evasione: sono questi i numeri della campagna di verifica intensiva svolta questo pomeriggio alla fermata bus di Portello dalle ore 13.45 alle 17. Le attività di verifica intensiva fanno parte del piano di lotta all’evasione perseguito dall’azienda e si aggiungono alla verifica ordinaria svolta quotidianamente.

Ogni mese vengono programmate almeno 4 verifiche intensive con la polizia municipale: la presenza degli agenti in supporto ai verificatori AMT ha come valore aggiunto l’efficace identificazione dei trasgressori per contrastare le false dichiarazioni di identità.

“AMT ha già sviluppato e continuerà a sviluppare nuove tecnologie a supporto delle attività di verifica per rendere i controlli sempre più efficaci a tutela dei passeggeri che viaggiano regolarmente – spiega l’azienda – come è stato fatto introducendo l’uso del palmare anche per la verifica dei ticket sms o l’incrocio dei diversi database aziendali per scoprire in tempo reale eventuali abusi nell’utilizzo delle tessere”.