Successo per la scherma al Torneo Ravano

Genova. Dopo il brillante esordio dello scorso anno, la scherma ligure è stata nuovamente invitata al 33° Torneo Ravano a cui hanno partecipato più di 6.000 giovani atleti delle classi terza, quarta e quinta delle scuole primarie della Liguria impegnati in dodici diverse discipline sportive.

E’ stata un’occasione preziosa per permettere a un centinaio di giovanissimi atleti di entrambi i sessi, provenienti dalle scuole di Genova e provincia, e in particolare da Sant’Olcese e dal Tigullio, di cimentarsi nella scherma indossando per la prima volta maschera e spada.

Il torneo di scherma si è svolto con una fase preliminare di eliminazione seguita dalla fase finale che ha visto la partecipazione di 9 squadre.

Si è imposta la squadra B della scuola Guglielmo Embriaco di Genova, che ha superato la squadra A, sempre della scuola Embriaco, con la scuola Gianelli di Rapallo in terza posizione.

Le sorelle Ludovica e Francesca Mantovani, organizzatrici dell’evento, hanno espresso il loro apprezzamento per il successo ottenuto dalla scherma anche in questa edizione e hanno rinnovato l’invito a partecipare anche il prossimo anno.