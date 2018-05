Prosegue a vele spiegate la stagione della Sportiva Sturla che dopo la vittoria nella difficile trasferta di Firenze si aggiudica anche la gara con Busto, mantenendo così saldo il comando su Torino, che resta a -8. Primo posto che potrà diventare sicuro già nel prossimo incontro per i biancoverdi che partono bene andando sul 3-1 nel primo quarto, poi si siedono un po’ anche per merito dei lombardi che lottano alla pari per i restanti tre tempi, si avvicinano sul 6-5, ma non riescono a trovare la via della vittoria. Finale a favore dei genovesi che mostrano qualche segnale di stanchezza, per quanto, comunque tengano la testa della compagine antagonista.

Derby bello e ricco di emozioni fra Locatelli (che sta sorprendendo tutti) e il Sestri, terza forza del campionato e prima delle “altre”. La gara è estremamente equilibrata per la sua prima parte, con botte e risposte continue da entrambe le parti. Al cambio campo ci si incontra sul 4-4 e nel terzo periodo gli ospiti trovano lo spunto in più per andare sul 5-6, ma la Locatelli grazie ad un ultimo periodo di grande personalità e grinta trova la via del pareggio e le due squadre si dividono la posta in palio.

Cade ancora l’Albaro Nervi che viene sconfitto in casa dal Lerici, mai in difficoltà e che in due quarti mette tre reti fra sé e i genovesi e poi controlla incrementando ancora nel terzo quarto. Buona la reazione comunque dei giovani nerviesi che riescono almeno a vincere l’ultimo quarto e ad accorciare fino al 7-10.

Vince invece Rapallo che espugna Firenze e si avvicina al terzo posto occupato, un punto più sopra dal Sestri. I ruentini e i fiorentini si affrontano a viso aperto da subito, con Rapallo che si porta sul 2-3 difendendosi poi molto bene nel secondo durante il quale riesce anche a piazzare un altro gol che permette ai gialloblù di andare sul +2. Decisivo il terzo quarto che segna l’allungo definitivo di Rapallo che va sul 3-7 mettendo sostanzialmente al sicuro la vittoria. Infatti nell’ultimo quarto la Florentia attacca forte e si aggiudica il parziale, ma riesce solamenta ad erodere un punticino ai rapallesi.