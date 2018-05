Sturla, atti osceni sulla spiaggia davanti al bambini: denunciato 45enne

Genova. Atti osceni in spiaggia, davanti agli altri bagnanti. Per questo un uomo di 45 anni, genovese, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato dopo essere stato identificato dai carabinieri.

E’ successo a Sturla, nella zona di lungomare di via V Maggio. Sul posto è intervenuto, su segnalazione degli altri bagnanti, un equipaggio del nucleo radiomobile.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico, peraltro commessi in presenza di alcuni minori.