Stragenova, in 190 hanno corso per il Chiossone. La festa per i 150 anni

Genova. 190 corridori hanno partecipato oggi alla Stragenova vestendo la maglia dell’Istituto David Chiossone: una grande festa di colore per celebrare i 150 anni dell’Istituto e sostenerne la missione di superare i limiti della disabilità visiva.

Tra coloro che hanno corso per l’Istituto Chiossone, per la 10 km competitiva sono stati premiati Emma Quaglia, vincitrice femminile assoluta e testimonial dell’Istituto, Tommaso Casanova, primo degli uomini, e Mauro Ferrarini, ultraottantenne, il più anziano. Un premio speciale è stato infine assegnato a tre corridori disabili visivi: Josef Parodi Kassongo, Simone Pasquini e Diego Barbieri.

Viva e animata anche la presenza dell’Istituto Chiossone nel Villaggio Stragenova in Piazza Deferrari, che ha coinvolto e sensibilizzato centinaia di visitatori sui temi della disabilità visiva, proponendo anche di cimentarsi in prove bendati con il bastone bianco e con speciali occhialini per la simulazione dell’ipovisione. Screening oculistici gratuiti sono stati infine eseguiti a bordo dell’unità mobile, nella sola giornata di sabato 26 maggio, in collaborazione con il Lions Club Genova Sampierdarena.

La Stragenova ha rappresentato il culmine di un intenso weekend di eventi che hanno coinvolto la Città nei festeggiamenti per il 150° anniversario della fondazione dell’Istituto Chiossone.

Grande emozione per i 400 ospiti che ieri, sabato 26 maggio, hanno assistito alla speciale anteprima della Lucia di Lammermoor al Teatro Carlo Felice, con Andrea Bocelli.

Venerdì 25 maggio il Cardinale di Genova, mons. Angelo Bagnasco ha celebrato infine la Santa Messa solenne nella Cattedrale di San Lorenzo.

Prosegue così il ricco calendario di appuntamenti istituzionali, scientifici, culturali, teatrali, musicali e sportivi, organizzati dall’Istituto Chiossone in collaborazione con tanti partner sul territorio e con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova.