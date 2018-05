Spim mette in vendita via Semini 12, incognita spostamento per il mercatino Superba

Genova. Si è aperta oggi la procedura di vendita dell’immobile commerciale di proprietà di Spim in Via Semini 12 a San Quirico. Sul mercato immobiliare si rendono disponibili due interi piani e un’area di circa 100 mq adiacente all’uscita sud del complesso.

Si tratta di circa 7880 metri quadrati di superfici interne e 7900 metri quadrati di esterne. Con un prezzo base che sfiora i 4 milioni di euro.

“Il mercato registra a Genova da circa un anno una buona ripresa di interesse per gli immobili a uso commerciale e industriale – spiega Stefano Franciolini, amministratore delegato di Spim – dopo la conclusione di una serie di operazioni che hanno permesso di vendere uffici e magazzini in molte parti della città, con questa operazione ci concentriamo nuovamente sulla Valpolcevera, vero e proprio polo logistico e commerciale per la città”.

I sopralluoghi per coloro che saranno interessati cominceranno il 4 giugno e termineranno il 15 giugno.

Le offerte dovranno pervenire a Spim entro le ore 12 del 27 giugno.

All’interno dell’edificio il Comune ospita sia il mercato dei fiori, che potrebbe essere trasferito al mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, sia il mercatino di merce usata la Superba che, invece, dovrebbe trovare una collocazione alternativa. All’ultimo piano è invece attiva un’azienda che produce focaccia confezionata.