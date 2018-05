Spaccio, 70 chili di droga nascosta tra le caramelle in un camion. La scoperta della Guardia di Finanza

Genova. Una camion attraversa il confine, il carico è anomalo e il guidatore è nervoso. Scattano i controlli approfonditi, e arriva la “dolce scoperta”.

Nel corso degli ordinari controlli sui mezzi che fanno ingresso in territorio italiano, i Finanzieri della Compagnia di Ventimiglia hanno fermato, alla barriera autostradale, un Tir diretto prima a Genova e poi Milano che trasportava dolci.

L’autoarticolato, alla cui guida era un cittadino croato, proveniva da Barcellona ed era pieno di scatoloni di cartone contenenti migliaia di caramelle tipo lecca-lecca. La particolarità del carico (sia per l’inusualità che per il modico valore, ricorrente nei carichi di copertura) e una certa imprecisione dei documenti di traporto hanno spinto i militari a ispezionare anche l’interno dell’autoarticolato, scaricando i primi cartoni e facendoli controllare dalle due unità cinofile antidroga.

A questo punto cominciava ad essere evidente anche l’ansia nell’autista per cui i militari decidono di scaricare completamente l’autoarticolato e di controllare l’intero carico di cartoni facendovi passare in mezzo due cani.

I due “nasi” praticamente subito si sono avventati su due scatoloni di lecca-lecca nel cui fondo i militari hanno trovato centinaia di panetti di sostanza stupefacente, per oltre 32 kg di Hashish e decine di involucri di cellophane sottovuoto contenenti oltre 37 kg di Marijuana.

Tutta la sostanza stupefacente, per oltre 69 kg complessivi, è stata sequestrata e l’uomo, arrestato in flagranza del reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.