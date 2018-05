A Sori una giornata dedicata allo sport locale

Sori. Il Comune di Sori, in collaborazione con il CIV, ha coinvolto tutte le società sportive del paese per organizzare una giornata dello sport locale. Sabato 26 maggio, per tutto il giorno, ogni associazione sorese ha potuto allestire nella zona pedonale uno spazio dove promuovere le proprie iniziative ed attività.

Il Club vela Sori A.D. ha pubblicizzato i propri corsi di vela, le regate e le manifestazioni organizzate nel corso dell’anno, ha distribuito materiale e gadget inerenti la vela e ha fatto provare ai ragazzini un Optimist fissato a un simulatore artigianale posizionato nel proprio stand. La partecipazione e la richiesta di informazioni è stata gratificante.

Alle 18.00 il Comune di Sori ha poi premiato gli atleti soresi di tutti gli sport che negli anni si sono distinti vincendo importanti competizioni . Tra questi sono stati premiati anche molti atleti nostri tesserati.