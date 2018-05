Sopraelevata, ancora camion “clandestini” in transito. L’allarme dei cittadini

Genova. Ancora segnalazioni di tir “che sbagliano”, ancora momenti di pericolo e tensione in Sopraelevata.

Questa mattina, infatti, due grosse bisarche cariche di automobili hanno attraversato la Aldo Moro, dalla Foce fino all’autostrada, creando non pochi problemi alla viabilità ordinaria. E qualche “spavento” per chi in quel momento passava in sopraelevata.

Nella foto che ha inviato alla redazione Alessia Carobbio, scattata verso le 8 di questa mattina, si vedono i due camion muovere in direzione ponente, giunti all’altezza di via Buozzi.

I camion “clandestini” sono un fenomeno purtroppo troppo frequente: anche sabato scorso è stato segnalato un carro attrezzi che rimorchiava la motrice di un autoarticolato, e che ha fatto manovre da brividi all’altezza dell’uscita del Porto Antico, con tanto di retromarcia e cambio di corsia. Un vero delirio, alla faccia della sicurezza.