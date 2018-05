“Signora, gliela parcheggio io”, con l’auto di una sconosciuta sfonda una vetrina

Genova. Voleva solo aiutarla, e invece ha combinato un bel guaio. Un giovanissimo, peraltro senza patente, questa mattina si è reso protagonista in via Cagliari, a Marassi, di una vicenda che se non fosse seria per chi ha subito i danni avrebbe dei tratti di comicità assoluta.

Una donna cerca di togliere la sua auto da un parcheggio per moto e scooter (cosa che peraltro non sarebbe stata legittima) ma nonostante vari tentativi e manovre non ne è capace. Un ragazzino, forse minorenne ma il dato non è stato riportato nel report della polizia municipale, si offre di aiutarla.

Forse perché l’auto ha il cambio automatico, forse perché il giovane, aiutante in un negozio di frutta e verdura, non ha la patente, sbaglia totalmente la manovra e in un colpo solo abbatte alcuni scooter e spacca la vetrina di un negozio vicino. Nessun ferito, ma danni ingenti.

Sul posto, oltre alla polizia locale, è intervenuta una pubblica assistenza.

(foto tratta dalla pagina Facebook Genova contro il degrado)