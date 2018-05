Sicurezza stradale, presto a Genova i semafori che registrano e multano chi passa con il rosso

Genova. Potrebbero essere installati molto presto agli incroci più pericolosi della città i semafori di nuova generazione in grado di registrare l’infrazione di chi, alla guida di mezzi a quattro o due ruote, passi con il rosso. L’idea di installare i nuovi impianti è stata lanciata dal nuovo comandante della polizia locale di Genova, Gianluca Giurato, che proprio ieri ha parlato con l’assessore al Bilancio Paolo Piciocchi per chiedere e, a quanto pare già ottenere, almeno in linea di massima, la disponibilità a investire parte dei soldi pubblici nell’acquisto di questi semafori “intelligenti”. La conferma è arrivata, inoltre, dal capo dei cantuné oggi a palazzo Tursi durante una commissione consiliare sul tema della sicurezza stradale in città.

Giurato che si è quasi stupito del fatto che una città grande come Genova non fosse dotata di neppure un impianto di questo tipo, ha portato ad esempio il caso di Pavia, città dove era in servizio fino allo scorso anno, e dove l’installazione dei semafori conosciuti come “T-red” ha portato a una riduzione delle infrazioni: circa 13 al giorno, dalle 15 giornaliere con i semafori standard.

Ancora non si sa quanti impianti semaforici saranno acquistati dal Comune di Genova e dove saranno installati ma alcune ipotesi ci sono già. “Pensiamo all’incrocio tra corso Torino e corso Buenos Aires, e corso Torino e via Tolemaide, in corso Gastaldi, o ancora tra corso Europa e via Timavo – dice l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino – prenderemo l’elenco delle vie dove avvengono più incidenti e decideremo, si può fare perché questi semafori non hanno un costo eccessivo e siamo favorevolissimi all’idea anche perché questa infrazione è fra quelle che provocano gli incidenti più gravi”.

Passare con il rosso. Il codice della strada è particolarmente severo con i trasgressori: la sanzione amministrativa è di 162 euro, 6 i punti che vengono decurtati dalla patente. E all’automobilista che brucia il semaforo due volte in un periodo di 24 mesi, viene sospesa la patente per un periodo che varia da uno a tre mesi.

Il sistema T-red o simili è composto da una telecamera con zoom che viene attivata da sensori posizionati nel manto stradale che rilevano i veicoli che oltrepassano la linea di arresto con semaforo rosso acceso. Il filmato, che viene trasmesso ai server della municipale, non lascia dubbi sulla dinamica: l’immagine riproduce il momento prima di oltrepassare la segnaletica di arresto con visione anche della luce semaforica rossa, una con il veicolo al centro dell’intersezione ed una terza immagine riguarda la targa per la corretta identificazione.