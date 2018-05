Sicurezza, furti d’auto in calo. Liguria tra le regioni più sicure

Genova. Le auto sono sempre più protette dai furti ma di pari passo i ladri si aggiornano e riescono ad eludere i moderni sistemi di sicurezza. Il rapporto annuale della Polizia sui furti in Italia nel 2017 evidenzia un calo rispetto all’anno precedente, l’altra faccia della medaglia vede però in diminuzione anche i ritrovamenti.

Una buona e una cattiva notizia, quindi. Partiamo dalla prima: nel 2017 i furti di autoveicoli in Italia sono stati 103.030, il 5,59% in meno rispetto ai 109.134 del 2016. A questi numeri risponde però la cattiva notizia: sono diminuiti anche i ritrovamenti, pari nel 2017 a 44.040 in confronto ai 49.801 dell’anno precedenti, una differenza dell’11,57%.

La Liguria però si conferma regione abbastanza sicura rispetto alla media nazionale: nel 2017 i furti d’auto sono stati “solo” 655, cioè lo 0,64% del dato nazionale. La nostra regione quindi si piazza settima nella classifica della “sicurezza” per le auto. Agli ultimi posti Campania, Lazio, Puglia e Lombardia con rispettivamente 20 mila, 18 mila, 15 mila e 13 mila auto rubate.

Dal rapporto della Polizia emerge inoltre un “identikit” dei nuovi ladri, non più associabili a persone poco colte armate di spadino ma a veri e propri geni dell’informatica che applicano le proprie conoscenze per manomettere chiavi elettoniche

La polizia indica inoltre i due fini principali per cui vengono rubate le auto: vendita delle componenti nel mercato nero e reinserimento del veicolo sul mercato con dati identificativi e documenti falsi.