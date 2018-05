Sicurezza, controlli straordinari alla stazione metro Darsena: 41 persone identificate e 14 “portoghesi” multati

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha effettuato ieri pomeriggio un servizio straordinario di controllo del territorio nel Centro Storico cittadino ed in particolare nell’area della Stazione Metropolitana Darsena.

Il pattuglione, oltre agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, era composto da militari dell’Esercito e di due unità cinofile antidroga.

Nel complesso sono state identificate 41 persone; tra queste un cittadino straniero risultato privo di permesso di soggiorno che è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di espulsione ed una seconda persona sanzionata per la detenzione di stupefacente per uso personale.

Nel corso dei controlli, gli operatori di Polizia sono stati affiancati da verificatori dell’AMT che hanno redatto 14 verbali per omesso pagamento del titolo di viaggio.