Sestri ponente, via alla fase due dei lavori: tutte le modifiche alla viabilità

Genova. Via alla ‘fase due’ per i lavori di viale Canepa con lo spostamento del cantiere sul lato ponente nella notte tra il 4 e il 5 maggio. Lo comunica il presidente del VI Municipio Mario Bianchi con una nota in viene illustrata la nuova viabilità.

Dalle ore 21 del 4 maggio alle ore 5 del 5 maggio sarà istituito il divieto di circolazione nei due sensi di marcia, nel tratto di viale Canepa compreso tra le intersezioni con via Cavalli/piazza Oriani e via Ravaschio per consentire l’allestimento del cantiere.

Sarà garantita la corsa della linea 172 del Trasporto Pubblico locale delle ore 21,12 e il transito dei veicoli di soccorso. Compatibilmente con le esigenze di lavorazione e con l’ausilio della polizia municipale, sarà consentito il transito dei veicoli che dalle intersezioni laterali si immettono in viale Carlo Canepa.

Terminata l’installazione della segnaletica di cantiere, prevista dall’alba del 5 maggio in viale Carlo Canepa sarà istituito il senso unico di circolazione con direzione mare/monte per tutta la durata dei lavori e tutte le strade laterali che si immettono in viale Carlo Canepa avranno l’obbligo di svolta verso monte.

Per quanto riguara i bus che abitualmente transitano in viale Carlo Canepa lo percorreranno solo in direzione monte mantenendo inalterati i capilinea.