Sestri Ponente: lavori urgenti sul ponte Molinassi, chiusura al traffico notturna

Genova. In attesa dei lavori di restyling completo del ponte Molinassi a Sestri Ponente (di collegamento tra via Sant’Alberto e via Rollino), che inizieranno a ottobre 2018, sono in programma interventi per la messa in sicurezza non più prorogabili.

Per questo il ponte resterà chiuso in orario notturno per i lavori di riparazione della ringhiera: giovedì 24 maggio dalle 20 alle 6 e, nel caso fosse necessario, anche venerdì 25 maggio nello stesso orario.

“La chiusura – spiega in un post su Facebook il vicepresidente del Municipio Massimo Romeo, assessore con delega agli interventi manutentivi e arredo e decoro urbano, viabilità su base locale – è necessaria per consentire ad Aster l’utilizzo di un cestello che prevede lavorazioni cosiddette a sbalzo. Sarà comunque garantito il transito ai mezzi di soccorso”.

Per questo motivo anche la linea 51 cambierà percorso. Direzione via Rollino: i bus, in partenza dal capolinea di via Biancheri, proseguiranno per via Puccini, via Soliman, via Merano, via Corsi, via T. D’Aquino, via Sery, salita Cataldi, via Rollino dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione via Biancheri: i bus, in partenza dal capolinea a monte, giunti in via Rollino proseguiranno per salita Cataldi, via Sery, via T. D’Aquino, via Corsi, via Merano, via Menotti, via Biancheri dove effettueranno regolare capolinea.

I lavori sul ponte sono particolarmente attesi anche dagli abitanti di via Sant’Alberto alta, perché propedeutici al collegamento con l’acquedotto.