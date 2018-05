Genova. È stato presentato il progetto che interessa la riqualificazione della pavimentazione storica dei carrugi dell’”isola” di Sestri Levante.

Il progetto nasce dalla volontà di risolvere alcune criticità come la discontinuità del tipo di pavimentazione tra viabilità limitrofe, la presenza di materiali estranei alla tradizione locale e non idonei al transito veicolare e la presenza di sottoservizi che necessitano una integrazione e interessa vico Pozzetto, via salita alla Penisola di ponente, via dell’Educandato e via Cittadella.

La proposta progettuale mira quindi a riqualificare e uniformare le pavimentazioni delle vie interessate dall’intervento, per realizzare un’immagine unitaria e identitaria di questa porzione di centro storico: si è scelto di differenziare unicamente le vie che prevedono transito veicolare da quelle pedonali (le scalinate), in ragione delle differenti esigenze funzionali.

La tipologia di pavimentazione scelta per le vie con transito veicolare è quella attualmente presente lungo vico Pozzetto: un acciottolato con doppia corsia in basoli di arenaria. Le lavorazioni comprenderanno, oltre alla rimozione con recupero, dove possibile, della pavimentazione esistente, la demolizione delle pavimentazioni in lastre di travertino e accoltellato di mattoni del sottofondo esistente, la realizzazione di nuovo sottofondo in calcestruzzo armato e la posa della pavimentazione precedentemente rimossa, eventualmente integrata con nuovi elementi.

I lavori saranno anche occasione per dare ordine e razionalizzazione all’area e per attivare interventi di manutenzione e ripristino di quanto obsoleto, un punto di partenza per rendere possibile la programmazione dei futuri interventi di manutenzione in maniera sistematica, evitando al massimo gli interventi di emergenza. Sono infatti previsti lavori alle linee fognarie sia bianche che nere con verifica di allacci, sostituzione di tubazioni in stato di degrado e opere di miglioramento e la riconversione dell’illuminazione pubblica con lampade a led. Sono stati presi contatti con i gestori dei sottoservizi (telecom, acquedotto, energia elettrica, gas), che si sono resi disponibili alla manutenzione, integrazione o realizzazione delle reti di loro competenza durante i lavori.

Inoltre l’Amministrazione Comunale ha chiesto l’inserimento negli scavi di un cavidotto quale predisposizione per l’ampliamento della rete di videosorveglianza attualmente in funzione. A corredo dell’intervento è inoltre prevista l’installazione di pannelli didattico informativi in corrispondenza delle emergenze storiche ed architettoniche come Villa Matilde, Palazzo Pozzo e l’istituto “Suore della Presentazione di Maria”, come percorso storico artistico collegato al Musel.

Il progetto generale prevede quindi di intervenire su quattro strade e il primo lotto di lavorazioni interesserà via all’Educandato: la scalinata verrà ristrutturata con pavimentazione in acciottolato con striscia centrale e gradini in accoltellato di mattoni, mentre il tratto pianeggiante a partire dalla piazzetta vedrà la posa della pavimentazione carrabile. Questo permetterà di superare la criticità dovuta alla marcata pendenza della discesa verso via Cittadella, che rende difficoltoso il transito sull’acciottolato, soprattutto nelle giornate di pioggia.

La scalinata, così come il resto della via, verrà dotata di griglie e tubazioni interrate per lo smaltimento delle acque meteoriche, che verranno collegate a valle al collettore comunale esistente. L’intervento, discusso e concordato con gli uffici della Soprintendenza, prevede un costo complessivo di 230.000€ ed è già stato inviato a metà maggio a Regione Liguria per richiedere il finanziamento su specifico bando regionale .