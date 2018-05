Sestri Levante, carabinieri arrestano “saccheggiatore” seriale di auto

Genova. Tantissimi i finestrini infranti, e conseguente “saccheggio” degli interni: monete, carica batterie, I-pod. Questo è successo l’altra notte a Sestri Levante: decine di auto vandalizzate e ripulite.

Ma le indagini dei Carabinieri sono arrivate presto ad una conclusione. Dopo un sopralluogo e qualche ora di indagine i militari sono riusciti a risalire all’autore della “strage dei cristalli”: un 24 enne di Desio, di fatto senza fissa dimora.

Rintracciato dagli agenti, durante la compilazione degli atti di denuncia per “danneggiamento aggravato su autovetture in sosta”, l’uomo, forse in stato di alterazione a causa di assunzione di stupefacenti, dava in escandescenze contro gli uomini in divisa.

Per questo motivo il giovane è stato tratto in arresto per “resistenza a Pubblico Ufficiale”. Nelle prossime ore sarà processato per direttissima.