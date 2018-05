Serra Riccò, auto finisce fuori strada: feriti due bambini, illesa la madre alla guida

Genova. Paura a Serra Riccò, in via Paolo Giordano, una strada collinare, quando nel pomeriggio intorno alle 15 l’auto guidata da una donna è finita, per motivi da chiarire, fuori strada.

A bordo, anche i due figli di lei, una bambina di 9 e uno di 14 anni, soccorsi da una pubblica assistenza e da un’automedica e trasportati agli ospedali Gaslini e villa Scassi.

I due fratelli, inizialmente in codice rosso, si sono poi rivelati meno gravi del previsto. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bolzaneto che ha messo in sicurezza il veicolo. La centrale operativa, allertati per autovettura in una scarpata ha inviato anche il carro SAF, con il materiale alpinistico.

Fortunatamente la vettura è scesa solo di pochi metri sotto il piano strada.