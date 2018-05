Serie D, playoff: Cogoleto passa il turno, Colle ecologico alla “bella”

Genova. Playoff di Serie D femminile che giungono ai primi verdetti: Cogoleto passa il turno e Colle ecologico e Celle Varazze andranno allo spareggio. La corsa per la Serie C è nel vivo.

Il team di Paolo Repetto, secondo nel girone A alle spalle dell’Acqua di Calizzano carcare, ha archiviato la sfida con il Campomorone: dopo la vittoria casalinga dell’andata, il ritorno si è chiuso in quattro set, consegnando il pass per il prossimo turno alle rivierasche. “Ottima prova di tutte le ragazze, che con sacrificio e dedizione stanno andando avanti in queste fase finale dei play-off, regalando gioie ai propri tifosi che li stanno seguendo in ogni partita” ha commentato la società sulla propria pagina Facebook.

Tre a zero e la corsa si riapre: così il Celle Varazze volley ha conquistato la bella, la gara decisiva per il primo turno dei playoff di Serie D che si svolgerà sabato prossimo a Recco. Le ragazze di Lamballi e Dotta hanno piegato la Colle ecologico, che aveva vinto la prima sfida in casa al tie break: la vincente dell’incontro decisivo affronterà poi il Cogoletovolley in una vera e propria finale, che varrà un posto nella Serie C del prossimo anno.