Serie D: la sfida playoff sarà tra Celle Varazze e Cogoleto

Genova. Secondo turno dei playoff conquistato per il Celle Varazze volley nel campionato di Serie D di pallavolo femminile: piegata a Recco la Colle ecologico, che lascia così strada alle ragazze di Enrico Lamballi e Tommaso Dotta.

Sono bastati tre set a Celle Varazze per archiviare il match: nella prima sfida a Recco le ragazze del Savonese avevano sofferto, cedendo al tie break, ma avevano anche dimostrato una netta superiorità davanti al pubblico di casa, nel ritorno dello scorso weekend. La terza sfida poteva risentire di nuovo del tifo locale, ma così non è stato: gara pulita e netta, che consente a un team relativamente giovane – alcune ragazze erano impegnate anche domenica nelle finali Under 18 – di continuare la corsa verso la Serie C.

Cogoleto, invece, aveva archiviato la sua sfida in due sole tornate, senza lasciare sul campo alcun match.

Dal prossimo weekend inizieranno le sfide decisive per la promozione: Celle Varazze e Cogoletovolley si sfideranno, come già avvenuto in campionato, per prepavalere. Nel girone A la seconda piazza era stata delle genovesi. I precedenti di questa stagione: nell’andata, a Cogoleto, vittoria per le padrone di casa in quattro set, mentre netta vittoria di Celle Varazze per 3-0 al ritorno. Determinante, fin qui, il fattore campo: vedremo nelle sfide decisive se manterrà questo ruolo decisivo.