Genova. Verdetti non più discutibili nel campionato di Serie C della pallavolo femminile ligure: la Serteco volley school ha conquistato anche matematicamente il primo posto e la promozione in Serie B2.

Il campionato della Serteco ha vissuto la festa sul terreno della Normac Avb, che occupa la penultima posizione della classifica: 0-3 il risultato per le ospiti, che hanno così mantenuto i cinque punti di margine sulla Admo e i sei sulla Volare, una classifica che per il team allenato da Druetti significa primo posto e promozione.

Lotta per la seconda piazza ancora calda, però: la Admo di Trabucco ha superato per tre set a uno la Maurina Strescino, confermando la seconda posizione. La Volare, terza, ha tenuto il passo vincendo 3-0 sul campo dell’Albaro volley e sarà lo scontro diretto di Voltri, domenica prossima, a decidere le posizioni sul podio della Serie C.

Quarta, fuori da ogni corsa, la Grafiche Amadeo Sanremo: tre a zero per le sanremesi contro la Gabbiano volley Andora, decima.

Lotta, invece, tra Santa Sabina, CH4 Albenga e Tigullio volley project per la quinta posizione: la vittoria del Santa Sabina per tre set a uno contro la Virtus ha tenuto a distanza le rivali. La CH4 di Valentina Pezzillo ha vinto tre a zero contro la Fanball, terzultima, mentre la Tigullio ha espugnato il campo della Volley pepe nero Spezia in tre set.

Con più poco da decidere – primo posto assegnato, ultime tre posizioni già chiare – la Serie C chiuderà la sua stagione con il turno della prossima settimana.