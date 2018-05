Sentenza alluvione, le reazioni dopo il “non luogo a procedere”

Genova. Una decisione coraggiosa, che soddisfa il legale di Scidone, qualche dubbio, che potrà essere dissipato solo con la lettura della sentenza secondo l’avvocato che assiste la famiglia Costa. La decisone del giudice che dichiara il “Non luogo a procedere” e rimanda alla Cassazione le decisioni sugli errori nella sentenza sul processo per l’alluvione del 2011 divide, ovviamente, le parti.

“Si tratta dell’unica decisione di questo procedimento – ha sottolineato l’avvocato Andrea Testasecca, difensore di Scidone – che ci soddisfa, anche se secondo noi era una scelta obbligata dalla legge. Errare è umano ma perseverare sarebbe stato diabolico e la corte ha dimostrato grande coraggio, professionalità e onestà intellettuale nel tornare sui propri passi”.

“Occorre analizzare l’ordinanza – ha spiegato l’avvocato Emanuele Olcese, che assiste la famiglia di Serena Costa – la giurisprudenza richiamata e le conseguenti applicazioni. In ogni caso esistono con la pubblicazione della sentenza gli strumenti per superare l’inconveniente”.

La Corte, infatti, si era riunita per Correggere l’errore che aveva portato a ‘scontare’ pesantemente e involontariamente le condanne per l’ex assessore alla protezione civile del Comune di Genova Francesco Scidone e al dirigente Gianfranco Delponte che in appello erano stati condannati a causa dello scambio involontario dei capi di imputazione rispettivamente a 2 anni a 10 mesi e a due anni e nove mesi anziché a 4 anni e 8 mesi e a quattro anni e 4 mesi per omicidio colposo e falsi per la morte di sei donne di cui due bambine nel corso dell’alluvione del 4 novembre 2011.