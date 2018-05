Genova. Tre cuccioloni energici, sensibili nonostante il loro aspetto da duri, e pronti a darvi tanto se li prenderete con voi. Sono i tre cani che oggi il canile di Monte Contessa ci propone per le campagna quotidiana di adozioni di Genova24 #portamiacasa. I volontari della struttura ce li presentano.

BUD, è un bellissimo incrocio Pastore tedesco di circa 6 anni. Partito da Bari ancora cucciolo, è arrivato a Genova dopo aver trovato una famiglia pronta ad accoglierlo. Purtroppo la convivenza non è andata bene: è molto intelligente e giocherellone ma ha un carattere particolare…è molto sensibile e diffidente.

Si cerca per lui una famiglia disposta ad affrontare un percorso di affiancamento con un educatore e a dedicargli tutto l’amore di cui ha bisogno!

QUARK Incrocino da caccia delicato, dolce e infinitamente timoroso. Entrato in canile nel novembre del 2010 poiché trovato vagante insieme ad una compagna di viaggio che è stata adottata quasi subito, lasciandolo solo. La sua paura nei confronti dei rumori e delle situazioni nuove purtroppo gli preclude all’interno del canile una vita serena. Ha riposto fiducia in alcuni volontari che in questi anni lo hanno preso a cuore e per fidarsi di persone nuove necessita che vengano rispettati i suoi tempi, i tempi di un cane dagli occhi timorosi ma infinitamente dolci. Il suo stare il disparte e il suo modo di comunicare fa capire che ha subito maltrattamenti oltre sicuramente ad una privazione nei confronti di tutte quelle esperienze che gli avrebbero permesso di non percepire il mondo con tanto disagio. Potrebbe convivere con altri cani non troppo invasivi e che non lo mettano in difficoltà, si perché Quark di fronte alle difficoltà si fa piccolo e le subisce. Quark ha paura dei cani bianchi e grandi, chissà perché? Forse un cane con queste caratteristiche lo ha aggredito in passato. Cerchiamo per lui una famiglia che non abiti in contesto urbano, con spazio esterno , una famiglia che rispetti i suoi tempi e le sue paure, che gli dia la possibilità di riappropriarsi della fiducia in se stesso e nei confronti dell’uomo!!! Diamogli una possibilità!!! È un topino vellutato!!!

TYSON, pit cicciottello. “Sono nato nel 2006 e nel 2011 mi hanno abbandonato. Ora abito qui a Monte Contessa..ma sotto le mie coperte (che adoro tanto) sogno sempre che qualcuno arrivi qui e mi porti con sè!!! Sono un cane buono, mi piace dormire, mangiare (si vede) e fare passeggiate non troppo lunghe. Che dite? Vi piacerebbe diventare la mia famiglia? Io sono qui… Vi aspetto!!!!”

Per info e adozioni Canile Monte Contessa – Associazione UNA Onlus – Via Rollino 92N – 16154 Genova -info@unaonlusgenova.it – 0106500617