Scuola, il liceo Deledda compie 70 anni e “racconta Grazia”: lunedì anche uno spettacolo teatrale

Genova. Nato nel 1874 come Scuola Superiore Femminile, il Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” di Genova, uno dei più antichi d’Italia, assume il suo attuale nome il 27 febbraio 1948.

Per celebrare questa data così significativa a settant’anni di distanza, la Direzione Didattica del Liceo ha deciso di realizzare il progetto “Il Deledda racconta Grazia” che, attraverso un’articolata programmazione di eventi, si propone di ricordare l’importanza della scrittrice sarda per la cultura letteraria e per la storia delle donne in Italia.

Unica vincitrice italiana del Nobel della Letteratura nel 1926, Grazia Deledda rimane un esempio di determinazione, consapevolezza e indipendenza anche per le giovani generazioni di donne che ancora oggi rappresentano l’utenza principale del Liceo: ricordare i motivi che nel 1948 guidarono la scelta dell’intitolazione della scuola è un modo per riaffermare l’importanza dei percorsi di istruzione scolastica nella formazione dell’identità femminile.

Il progetto “Il ‘Deledda’ racconta Grazia” prevede un concorso interno alla scuola, la realizzazione di una pubblicazione in forma cartacea e digitale dal titolo Il Deledda racconta Grazia realizzata dagli studenti, coordinati dagli insegnanti di Lettere, e l’organizzazione di un incontro di approfondimento che, prendendo spunto dalla vita e dall’opera di Grazia Deledda, affronterà temi quali la letteratura e la creatività femminile, il diritto all’istruzione e l’uguaglianza delle opportunità.

Infine, la sera del 7 maggio 2018, presso il Teatro Duse di Genova, in esclusiva per il “Deledda”, i festeggiamenti termineranno con la rappresentazione dello spettacolo teatrale Quasi Grazia, tratto da un testo di Marcello Fois e interpretato dalla scrittrice Michela Murgia nel ruolo di Grazia Deledda.