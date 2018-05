Screening ed elettrocardiogrammi gratuiti: a De Ferrari tre giorni dedicati alla prevenzione cardiovascolare

Genova. Dal 22 al 24 maggio in piazza De Ferrari appuntamento con la prevenzione cardiovascolare a cura dei cardiologi dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco).

Si tratta della tappa genovese per il progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore”, promosso dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco).

I cardiologi degli ospedali genovesi, tra questi anche quelli di ASL3, saranno a disposizione dei cittadini per attività di prevenzione dalle 9 alle 19 nei giorni di martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 Maggio 2018 in Piazza De Ferrari (in prossimità di Salita del Fondaco).

Durante le giornate di manifestazione saranno offerti gratuitamente:

* screening di prevenzione cardiovascolare (esame elettrocardiografico con rilascio gratuito della BancomHeart)

* stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart

* screening metabolico (con rilievo di 9 risultati metabolici)

* stampa del profilo glucidico, lipidico uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;

* consegna di 11 opuscoli editati dalla Fondazione per il tuo cuore sul tema della prevenzione cardiovascolare.

Il progetto Truck Tour – che ha il patrocinio di Consiglio dei Ministri, Protezione Civile, ANCI-Federsanità e Comune di Genova – si inserisce nell’ambito del progetto generale “Banca del Cuore”, nato nel 2015 con l’obiettivo della costituzione del primo grande registro permanente nazionale di elettrocardiogrammi e dati sanitari di area cardiovascolare. Nel 2017 sono state 32 le città in cui si è fermato il truck, negli 8 mesi programmati, con circa 150-170 giorni di effettiva presenza nei principali capoluoghi di provincia, la partecipazione attiva di 270 cardiologi e 127 infermieri e 960 ore dedicate agli oltre 14.000 cittadini saliti sul mezzo.

Presidente Regionale Anmco Liguria – Dott.ssa Annamaria Municinò, Medico Cardiologo di Asl3 consigliere del Direttivo Anmco – Dottor Stefano Domenicucci Direttore del Dipartimento di Cardiologia di ASL3