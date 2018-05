Scontro auto moto in via Casaregis, grave motocicilista sessantenne

Genova. Ancora da chiarire la dinamica di un grave incidente avvenuto oggi, intorno alle 14, in via Casaregis, alla Foce.

Un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il conducente della due ruote. L’uomo, un sessantenne, è caduto e si è procurato diversi traumi. E’ stato soccorso da un’automedica del 118 e dai militi della Croce Bianca e portato in codice rosso – il più grave all’ospedale San Martino di Genova. Sul posto la sezione infortunistica della polizia municipale per i necessari rilievi.

Poco prima, un altro incidente, ma in autostrada. Sulla A10, all’altezza del casello di Pegli. Una persona è stata soccorsa e portata all’ospedale Villa Scacci ma non è in gravi condizioni.