Sconti in cambio di “rumenta”: ma come usare l’ecocompattatore sbarcato in Val Bisagno?

Genova. Domani, sabato 19 maggio, il Riciclia Point inaugurato ieri presso il centro commerciale Coop della Val Bisagno, sarà presidiato da personale di Legambiente Liguria, partner di Riciclia, che illustrerà alla cittadinanza il corretto funzionamento del macchinario.

L’eco-compattatore rilascia buoni sconto in cambio di bottiglie in plastica, flaconi e lattine ed è il quinto della rete Coop e il sesto operativo in Liguria. Lo sconto viene effettuato a fronte di 20 conferimenti. Il presidio di Legambiente sarà attivo nei seguenti orari: dalle 11,30 alle 14 e dalle 16 alle 19.

“Migliorare la qualità della raccolta differenziata favorendo una cultura del riciclaggio dei materiali post consumo è un obiettivo che sempre più deve essere perseguito – dice Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria – I cittadini possono compiere, grazie a Coop Liguria e Riciclia, un gesto virtuoso come il corretto conferimento dei rifiuti, che rappresenta il primo passo per proteggere l’ambiente e favorire l’affermazione di un’economia circolare”.