Sconti in cambio di rifiuti, anche in Val Bisagno arriva l’eco-compattatore “mangia-bottiglie”

Genova. Sarà inaugurato giovedì 17 maggio, alle 18, il nuovo “Riciclia Point” collocato presso il centro commerciale Coop della Valbisagno, che si aggiunge ai cinque “mangia-bottiglie” già attivi sul territorio ligure: quattro sono installati presso punti vendita di Coop Liguria – l’Ipercoop I Leudi di Carasco; l’Ipercoop L’Aquilone di Genova (che ne ospita due) e il supermercato di Chiavari – mentre il quinto si trova presso la piscina comunale di Rapallo.

Nel complesso questi eco-compattatori, installati a partire dal mese di luglio del 2017, hanno già permesso di raccogliere circa mezzo milione di contenitori, tra bottiglie in plastica, flaconi e lattine in alluminio, garantendo ai Soci e ai clienti Coop circa 25.000 euro di sconti sulla spesa.

La particolarità degli eco-compattatori “Riciclia”, infatti, è proprio quella di premiare i cittadini più virtuosi nell’effettuare la raccolta differenziata.

Nel Comune di Genova, gli eco-compattatori “Riciclia” sono stati installati nell’ambito di un accordo con Amiu Genova, la società incaricata dello smaltimento dei rifiuti, e con il benestare dell’Assessorato all’Ambiente del Comune.

Come funzionerà? A ogni inserimento di bottiglie in PET, flaconi in HDPE (detersivi, shampoo, eccetera) e lattine in alluminio, gli eco-compattatori “Riciclia” rilasciano all’utente un scontrino sul quale sono indicati i Punti Ambiente validi come buono sconto. Come contatore personale è possibile utilizzare la propria tessera sanitaria, grazie alla quale il sistema identifica ciascun utente memorizzando i Punti Ambiente che ha accumulato.

E poi? Come già accade presso i “Riciclia Point” installati negli altri punti vendita di Coop Liguria, anche in Valbisagno i cittadini riceveranno un Punto Ambiente per ogni contenitore conferito: ogni 20 Punti Ambiente accumulati, avranno diritto a uno sconto di 2€ su una spesa minima di 45€ da effettuare nei punti vendita Coop coinvolti, presentando alle casse lo scontrino erogato dall’eco-compattatore.