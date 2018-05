Sciopero della vigilanza privata, possibili disagi in aeroporto

Genova. I sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno indetto per domani, 4 maggio, lo sciopero generale delle lavoratrici e dei lavoratori degli istituti e imprese della vigilanza privata. Il contratto nazionale per la categoria è scaduto oramai dal 31 dicembre 2015.

“Lo stallo del rinnovo contrattuale, dopo 3 anni dalla scadenza – spiegano dal sindacato – contribuisce alla mortificazione del ruolo, della responsabilità professionale e al continuo peggioramento delle condizioni di lavoro degli addetti al servizio: ore di lavoro straordinario che superano l’ordinario e mancanza di riposi idonei al recupero psicofisico”.

In Liguria sono diverse le vertenze aperte soprattutto sui cambi di appalto e sull’espulsione di lavoratori. Tra queste prevalgono Axitea, Sicuritalia, All System. Anche una delegazione ligure si recherà domani alla manifestazione nazionale che si terrà a Roma.

Lo sciopero si attuerà con l’astensione dal lavoro per l’intero turno di venerdì 4 maggio 2018 delle lavoratrici e dei lavoratori del settore; per l’aeroporto di Genova lo sciopero è confermato per l’8 maggio ai varchi passeggeri dalle 13 alle 17.