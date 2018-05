Genova. Fumogeni e slogan urlati da centinaia di lavoratori del porto di Genova davanti a palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità portuale di Genova.

Circa 700 persone hanno marciato da lungomare Canepa verso il centro – diretti in prefettura – inizialmente in maniera molto pacata. Oltre ai “camalli”, in corteo, anche mezzi di lavoro, ruspe e ralle. La rabbia della protesta si è fatta più forte una volta a Caricamento.

di 21 Galleria fotografica Sciopero del porto 11 maggio 2018









“Il presidente dell’autorità portuale Signorini e il prefetto di Genova devono intervenire contro l’utilizzo illegale dell’autoproduzione perché se non intervengono loro interverremo noi”. Il console della Culmv Antonio Benvenuti spiega così la scelta del corteo di fare tappa sotto palazzo San Giorgio, sede dell’autorità di sistema portuale del Nord- ovest con torce e fumogeni prima di recarsi in prefettura.

“Utilizzare i marittimi al posto dei portuali perciò rizzaggio e il derizzaggio dei contenitori – chiarisce il console – non è consentito dalla legge e se i terminalisti utilizzano questo sistema qualcuno deve intervenire”.

Oltre al corteo, che ha provocato alcuni problemi per la viabilità ordinaria, varchi bloccati e sciopero di 24 ore nel porto per la manifestazione indetta da Fit, Filt e Uiltrasporti a livello nazionale contro, appunto, l’autoproduzione, ossia la scelta dei terminalisti di utilizzare i marittimi anziché portuali per il rizzaggio e derizzaggio dei contenitori sulle navi e per la sicurezza del lavoro.

Il corteo è partito da ponte Etiopia, a San Benigno, intorno alle 9e30. Si sono presto uniti i lavoratori della Compagnia unica e in centro quelli delle riparazioni navali.

Il corteo raggiungerà poi la prefettura. Problemi per la viabilità cittadina soprattutto per chi si muove dal ponente verso il centro. Traffico scorrevole sulla soprelevata.