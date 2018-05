Scatoloni in fiamme dentro a un tir, intervento dei vigili del fuoco sulla A26

Genova. Questa mattina, poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo è stato inviato sulla A26 in direzione nord per l’incendio di un autoarticolato.

Il conducente, accortosi del fumo che fuoriusciva da container, ha parcheggiato in una piazzola di emergenza, ha staccato la motrice e chiamato i soccorsi.

Il pronto intervento ha permesso di contenere l’incendio. All’interno, per cause in via di definizione, avevano preso fuoco i cartoni contenenti cancelleria. Non si sono riscontrati disagi alla circolazione.