Sbarca anche a Genova il festival dello sviluppo sostenibile

Genova. Martedì 29 maggio, dalle 9.45 alle 13, nel Palazzo della Borsa Valori, saranno cinque i tavoli di lavoro dedicati all’obiettivo n. 12 (fra i 17 obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile): ricerca di soluzioni alternative per problemi antichi, cibo e lotta allo spreco alimentare, riuso dei materiali e degli spazi urbani, tutela del mare e consumo responsabile. Nel pomeriggio i lavori proseguono con la redazione di una carta per lo sviluppo sostenibile del territorio, che confluirà nel documento finale dell’omonimo festival nazionale.

“Come dice il titolo della giornata, ‘si può fare!’ – commenta il segretario generale della Camera Maurizio Caviglia – le imprese hanno capito che per restare competitive e salvaguardare le generazioni future è necessario dare un nuovo corso al proprio modo di fare impresa. Grazie a innovazione, ricerca, sinergie tra istituzioni e imprese e tra organizzazioni e territorio è possibile seguire il sentiero dello sviluppo sostenibile e contemporaneamente far crescere le proprie imprese”

Il Festival per lo Sviluppo Sostenibile 2018 (seconda edizione) dura 17 giorni – dal 22 maggio al 7 giugno – tanti quanti sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’ONU.