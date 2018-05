Genova. Con domenica 6 maggio si è chiuso anche il campionato di pallavolo maschile di Serie D: primo posto e certezza di promozione per la Sant’Antonio, che ha staccato solo di una lunghezza la Admo volley.

Nell’ultima settimana la Admo ha conquistato sei punti in due gare: prima il posticipo della ventunesima giornata contro il Maremola, a Pietra Ligure, quindi il successo a Lavagna contro la Volleyprimavera, entrambe le gare chiuse in quattro set. La vittoria di domenica pomeriggio a Lago Figoi della Sant’Antonio ha però chiuso definitivamente il campionato, un 1-3 che è valso tre punti alla capolista e il primo posto della serie. Deeterminante è stato sicuramente il numero di tie break in cui la Admo si è trovata coinvolta lungo il campionato, ben sette.

Meno duello in coda alla classifica: al dodicesimo posto sono giunti i Barbudos Albenga, con tre punti, domenica sconfitti nel derby contro la Alassio volley. Undicesima la Volare volley, con sette punti: nell’ultima giornata, in casa, ha lasciato strada al Santa Sabina, quinta nella classifica della serie D.

Quarto posto e migliore delle savonesi per la neopromossa Sabazia pallavolo: sabato sera a Rapallo i vadesi hanno superato in tre set i padroni di casa della Adpsm2013. Derby rivierasco savonese, infine, tra Celle Varazze volley e Maremola volley: 3-0 per i padroni di casa, settimi nella classifica conclusiva.