Genova. Un intervento di piantumazione di alcune piante per dare una pennellata di verde alla “nuova” rotonda tra via di Francia e Via Cantore.

Questo il lavoro dei tecnici di Aster che in questi giorni stanno intervenendo nella grande infrastruttura viaria, da troppo tempo lasciata grigia e senza decorazioni; una rotonda che, vista la vicinanza con il Terminal Traghetti, faceva parte delle prime “cartoline” di Genova per i turisti arrivati in città.

Diverse erano state le richieste in questo senso da parte dei cittadini, che sottolineavano come l’opera sembrava abbandonata a se stessa, con in primi segni di quel degrado urbano che in troppo parti della nostra città ha attecchito inesorabilmente.