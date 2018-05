Il San Sebastiano ospite nella Grande Mela, Confraternita e Comune volano a New York

Genova. Già da qualche mese ha aperto i battenti la mostra LikeLife: sculpture, color and the body (1300-Now) che ospita tra le molte opere provenienti da tutto il mondo dispostenegli ampi open space del Met Bruer di New York (sede espositiva per le mostre di arte moderna e contemporanea del MET) anche la celebre scultura raffigurante SanSebastiano scolpita da AntonMaria Maragliano nel 1700 per la Confraternita dei Bianchi di Rapallo.

Una piccola delegazione di confratelli è volata nella Grande Mela dal 14 al 17 maggio per godersi la scultura nella sua provvisoria collocazione e per incontrare i responsabili del museo americano che tanto hanno investito per ottenere il prestito – finanziando addirittura il restauro. Tra loro il consigliere comunale Alessandro Mazzarello, che della Confraternita è Provveditore di Chiesa, in rappresentanza dell’amministrazione rapallese, che è stata invitata a partecipare alla trasferta con una lettera ufficialeindirizzata al s indacoCarlo Bagnasco e ,per suo tramite, ai membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

“La presenza di un’opera d’arte rapallese al Met – precisa il sindaco – è un’occasione di orgoglio per l’intera città e ci sprona adimpegnarci per promuovere la conoscenza del nostro patrimonio culturale. In quanto cassa processionale il San Sebastiano nasce come“opera pubblica” creata appositamente per camminare in mezzo alla gente suscitando in loro emozioni con la sua bellezza. Per questo come rappresentanti dei cittadini non potevamo che accogliere con entusiasmo l’invito della Confraternita”.

La presenza del San Sebastiano nelle sale del MET non conclude affatto il lavoro, spiega il PrioreTullio Arata, e con la collaborazione della dott.ssa Alessandra Cabella della Soprintendenza “Stiamo preparando la riqualificazione della nicchia che ospita il santo e abbiamo in cantiere una serie di eventi per celebrarne il ritorno, valorizzando a pieno la scultura tramite l’approfondimento e la divulgazione della sua importanza storica ed artistica. È un intervento che apre una stagione di provvedimenti che coinvolgeranno l’intero patrimonio della Confraternita”.