San Martino Run, tutto pronto per la seconda edizione. Lo sport per tutti allo Stadio Carlini

Genova. Domenica 10 giugno allo Stadio Carlini di Genova, Via Vernazza 31 dalle ore 9 alle ore 19 il Civ di San Martino di Albaro con il patrocinio del Municipio XIII Medio Levante, Ascom, Camera di Commercio di Genova organizzerà una giornata all’insegna dello sport per tutti.

Il prato verrà suddiviso in più di 15 postazioni sportive di diverse discipline fruibili a tutti i partecipanti guidati da istruttori qualificati e da varie associazioni sportive.

Alle ore 10,30 dal Carlini partirà la Family Run con un percorso di circa 4 Km che toccherà gran parte del perimetro del Civ. Inoltre all’arrivo al Carlini i partecipanti saranno tutti premiati con medaglie .

Il bar all’interno dello Stadio sarà operativo tutta la giornata e gestito anche dai ristoratori del civ. Don Roberto Fisher e la sua Radio fra le Note accompagneranno musicalmente tutto l’evento.

Sarà devoluto in beneficenza parte del ricavato delle iscrizioni dei corridori, a sostegno del progetto “La stanza dell’arcobaleno” per l’arredo e la ristrutturazione di una stanza speciale per bambini speciali all’interno della scuola Boccanegra, inoltre saranno presenti la Gigi Ghirotti e la Croce Gialla con le sue autoambulanze.

Le discipline sportive che verranno provate saranno certificate da un passaporto sportivo e chi otterrà più punti riceverà un omaggio dai nostri sponsor.

“Tutta la manifestazione sarà all’insegna della socialità volta a dare nuova vita al quartiere – spiega Stefano Pagliuca, presidente del Civ San Martino – vogliamo inoltre offrire l’occasione di scoprire uno dei 5 stadi più importanti d’Italia per il rugby. Un grazie particolare quindi al Cus di Genova nonché al direttore del Carlini Gian Emilio Agrone”.