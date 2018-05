San Fruttuoso, incendio in un appartamento: salvi gli inquilini

Genova. Intervento dei vigili del fuoco nel quartiere di San Fruttuoso, questa mattina, per un incendio all’interno di un’abitazione. E’ accaduto in via Marina di Robilant.

A prendere fuoco una camera da letto, forse a causa di una sigaretta o di una candela rimasta accesa. Illese le persone all’interno dell’appartamento. Sono uscite prima che fumo e fiamme si propagassero.

Sul posto ancora una squadra dei pompieri per la bonifica della stanza.