San Fruttuoso, donna precipita da un muretto: l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina intorno alle 11 per una donna caduta da un muretto. La vittima, una signora di circa 70 anni, saliva via Tanini appoggiandosi al muro di contenimento e non si è accorta che in un tratto ne mancava un pezzo. La donna ha perso l’appoggio è così caduta nella sottostante scarpata 5 metri più sotto.

La vegetazione ha fortunatamente ammortizzato il volo. Sul posto oltre la squadra di Genova Est anche l’autoscala dalla sede centrale. Recuperata la signora è stata consegnata alle cure del 118. Le sue condizioni non sono gravi