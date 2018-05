San Fruttuoso, corre dietro la palla e viene investito. Bambino ricoverato al San Martino

Genova. Una palla che sfugge, la gioia del gioco, la distrazione: una serie veloce di eventi che per fortuna, oggi, non ha avuto conseguenze veramente gravi.

E’ successo in piazza Martinez, a San Fruttoso, poco dopo le 18: un ragazzino, inseguendo la palla con cui stava giocando è finito in mezzo alla strada, all’improvviso. Alcuni testimoni parlano di riflessi rapidi del mal capitato guidatore che non ha potuto evitare la collisione.

E poi la paura: la corsa dell’ambulanza e il traffico che si blocca. Per fortuna, però, il ragazzo non è grave, e il codice da rosso per dinamica diventa subito giallo. Rimane il traffico appesantito del tardo pomeriggio, e una lezione sulla prudenza, per tutti.