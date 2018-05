Sampierdarena, acqua sospesa per lavori il 10 e l’11 maggio, ecco dove

Genova. Sospensione dell’erogazione idrica per tutto il pomeriggio e la notte tra il 10 e l’11 maggio a Sampierdarena. Lo comunica Iren Acqua che svolgerà lavori di rinnovamento della rete di distribuzione. In particolare la sospensione sarà dalle 15 di giovedì 10 maggio alle 6 del mattino di venerdì 11 maggio.

Ecco le vie coinvolte: via P. Chiesa dal civico 15 al civico 25, via Sampierdarena, piazza Dogana, via S. Canzio, piazza V. Veneto, piazza N. Montano, via P. Reti dal civico 3 al civico 31, via Mamiani dal civico 1 al civico 6.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati a martedì 15 maggio dalle 15 a mercoledì 16 maggio alle 6.