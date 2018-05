Sampdoria, un “undici” da fantacalcio per il 2018/19

Genova. Già prima che finisca il campionato (domenica si va a Ferrara, dove la Spal si gioca la salvezza ed è d’obbligo non ‘sbracare’, a salvaguardia anche dei diritti altrui), i media riempiono pagine e pagine, di voci riguardanti la Sampdoria, al punto da indurci al gioco di mettere giù una formazione di ‘fantacalcio’, figlia anche delle chiacchierate ipotetiche partenze di Torreira, Praet, Zapata, Bereszyński, Strinić, Álvarez, Viviano, Ferrari, Sala, Regini, che – per quanto attiene ai primi quattro nomi – apporterebbero plusvalenze tali, da consentire parecchi investimenti su giovani molto promettenti… ed allora “giochiamo” con i nomi…

In porta, Skorupski (Belec);

in difesa, Romulo (Tomic) Silvestre (Šimić) Colley (Andersen) Samir (Murru);

a centrocampo: Krunić (Verre) Sandro (Capezzi) Linetty (Zajc), Ramírez (Majer);

in attacco: Kownacki (Kouamé), Quagliarella (Caprari, Stijepović).

Beh, Giampaolo avrebbe da lavorare parecchio, ma nessuno gli chiederebbe di andare in Europa…

Intanto, il presidente dell’Empoli, nell’affermare di puntare molto su Miha Zajc, ha aggiunto anche che il suo valore di giocatore è tale, che potrebbe già giocare in team come Fiorentina e Sampdoria.

Ed anche Salvatore Bagni, nel parlare del mercato del Napoli, oltre a Torreira, suggerisce ai partenopei, il doriano Bereszyński, dando per certo che la Samp è già alla ricerca di un suo sostituto…

Insomma il Doria è sulla bocca di molti… perfino in Belgio, dove si continua a parlare di tentativi blucerchiati col Genk, per far abbassare il prezzo di Omar Colley.

Poi si parla anche di due giovani molto interessanti, entrambi svizzeri… uno è Marvin Spielmann del Thun, seguito anche da Young Boys ed Ajax, un ’96 dal goal facile, già nel giro dell’Under 21 elvetica, l’altro è Xian Emmers, di padre belga, quel Marc Emmers, che ha anche giocato nel Perugia di Gaucci, dopo aver militato nel Malines (avversario della Sampdoria nella semifinale della Coppa delle Coppe, poi persa a Berna, nell’89 contro il Barcellona) e nell’Anderlecht.

Il figlio Xian, classe ’99, è nato a Lugano e gioca nella Primavera dell’Inter, come regista ed a quanto pare, piace agli uomini mercato della Samp ed anche allo stesso Giampaolo… Ecco, quindi, che da Milano, radio mercato lo infila, come pedina di scambio, in un ipotetico trasferimento di Praet e Bereszyński in quel di San Siro…

Altro giovane scovato da chi fa scouting, agli ordini di Riccardo Pecini (‘vade retro’ Empoli…) è Jan Jure Stojanovič, un ragazzino sloveno, difensore, in forza al Triglav Kranj, che ha già superato le visite mediche, dopo aver sostenuto alcuni provini, con i suoi pari età blucerchiati (è un 2002).