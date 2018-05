Sampdoria: sindrome da trasferta, ma col Napoli si gioca a Marassi…

Genova. Messa una pietra sopra ai sogni di Europa, non resta che parlare di mercato, cercando di dimenticare al più presto l’ennesima prestazione abulica, lontano da Marassi…

Che sindrome colpisce, i giocatori della Samp, quando giocano in trasferta? Diagnosi difficile, ma se si pensa che il tutto sia dovuto a “mancanza di attributi”, probabilmente non si è lontani dal vero…

Peccato, finisce che un campionato (comunque positivo), che poteva dare tante soddisfazioni ai tifosi blucerchiati, rischia di lasciare un po’ di amaro in bocca… per quel che poteva essere e… non è stato…

Va beh… vediamo che ci propongono il match col Napoli e la trasferta di Ferrara… poi si tireranno le somme.

Tornando all’argomento principe della nostra rubrica (il mercato), Lucas Torreira e Dennis Praet hanno sempre un più elevato numero di estimatori, sia in Itala, che all’estero, ma sembra che si stia muovendo qualcosa anche per Ricky Álvarez, a quanto pare intenzionato a tornare al “suo” Velez Sarsfield, il team “bairense”, soprannominato “El Fortin”, del sobborgo di Liniers.

Analoghe buone notizie arrivano dal Brasile, da Santos per la precisione, dove il presidente del team che fu di Pelé (“Perla Nera” oppure O’ Rey, scegliate voi, il soprannome), ha esternato la volontà di riscattare Dodô, ancorché senza mettere sulla bilancia, come contropartita Leo Cittadini… ma di questo penso che i tifosi blucerchiati possano farsene una ragione… dato il curriculum non strabiliante del centrocampista, nato a Rio Claro…

Dal Veneto, invece, riferiscono di osservatori Samp al “Tombolato” ad assistere al match fra il Cittadella e Brescia, ipotizzando, nel mirino blucerchiato, quell’Andrea Tonali, di cui abbiamo già riferito nei giorni scorsi, ed anche l’altro bresciano, il centrocampista Emanuele Ndoj, oltre ai due padovani Andrea Schenetti e Christian Kuamé, anche lui già accostato al Doria.

Altre voci rilanciano il nome di Tobias Pachonik, ex Schalke 04, in forza al Carpi, in orbita Sampdoria, ma anche di club di rilievo, come il Werder Brema, sebbene il terzino tedesco abbia dichiarato di avere una preferenza, se possibile, per il “Bel paese”…

Ed ora chiudiamo con un paio di ‘news’, che riguardano due ragazzi delle giovanili blucerchiate, attualmente in prestito, a farsi le ossa, nelle due isole, in Sardegna, Maxime Leverbe ed in Sicilia, Gabriele Rolando.

Il francese, dopo la lunga sosta ai box per infortunio, è tornato a calcare il terreno verde, al “Brianteo”, sia pur nell’occasione non felice per l’Olbia, battuto dal Monza… ma il ragazzo non può che essere felice, per la ripresa dell’attività ed i tifosi blucerchiati, idem, visto, che il difensore, ex Ajaccio, è da considerarsi un buon prospetto per il futuro.

Gabriele Rolando ha vissuto forse la migliore giornata della carriera, ergendosi a protagonista della vittoria (3-2) del Palermo sulla Ternana, fornendo due assist a La Gumina e realizzando, infine, la terza e decisiva rete, ma soprattutto dimostrando di poter aspirare a giocare in Serie A.

Con che maglia? La rosanero del Palermo o la blucerchiata del Doria?

Lo vedremo in estate, ma intanto il presidente Maurizio Zamparini è uscito allo scoperto, tessendo le lodi… a lui e a mister Stellone, che gli sta dando il giusto spazio.

Forza Rolando, vogliamo vedere un arenzanese in Serie A…