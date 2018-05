Sampdoria, sempre più “Solidarnosc”?

Genova. Visto che tre su tre, è andata bene, perché non provarci ancora? Dopo Linetty, Bereszyński e Kownacki, ecco che la Sampdoria sta provando a portare a Bogliasco altri due polacchi.

E dove andare a buttare le reti, se non nel vivaio del Lech Poznan, dove sono cresciuti i primi tre? (anche se invero Bartosz Bereszyński, quando acquistato, era nel frattempo passato al Legia Varsavia).

Il giocatore del Lech, individuato questa volta, è Robert Gumny, un classe ’98, che potrebbe maturare alle spalle del connazionale (visto che è anche lui un difensore di fascia destra), sempre che venga nel frattempo trovata una sistemazione a Jacopo Sala, mentre l’altro gioca nel Korona Kielce ed è un centrocampista più maturo (classe ’92), di nome Jakub Żubrowski, sulle cui tracce viene data anche l’Udinese e che potrebbe fare coppia con Karol Linetty in mezzo al campo.

Per la difesa, un nome che circola, è anche quello di Federico Ceccherini (anche lui un ’92), del retrocesso Crotone, già seguito dal Doria, fin dai tempi in cui militava nel Livorno… Un affare non portato in porto, presumibilmente per il prezzo allora fissato dal presidente Spinelli. Anche su di lui, ci sono i friulani, oltre che l’interesse del Cagliari e del Genoa.

Allarmanti notizie arrivano dalla Croazia, da dove riferiscono che la Dinamo Zagabria (allenata da Nenad Bjelica – ex Spezia – che deve trovare un sostituto di Ante Ćorić, destinato alla Roma), sta “sorpassando” la Sampdoria nella caccia a Lovro Majer, che gioca con i cugini della Lokomotiva.

In compenso è tornato a galla un nome, di cui avevamo già riferito ai lettori di Genova 24 e Ivg Savona, il 21 aprile scorso, raccontando che gli scout blucerchiati avevano messo gli occhi su un centravanti argentino, con passaporto elvetico, Nicolas Andereggen, che milita nell’Union Santa Fe e che secondo il suo agente sarebbe seguito anche da Inter e Rayo Vallecano.

Chiudiamo, in positivo, segnalando come Federico Bonazzoli, dopo una annata in ombra a Ferrara (chiuso da una serie infinita di “marpioni” dell’area di rigore), abbia trovato la sua “giornata sì”, con l’Under 21 di Luigi Di Biagio. Nella sfida contro i portoghesi, di pari età, il blucerchiato è entrato nella ripresa, procurandosi un penalty (da lui stesso realizzato), che per poco non ha consentito agli azzurrini di rimontare una partita compromessa nel primo tempo (è finita 3-2 per i lusitani).