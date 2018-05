Sampdoria Primavera, i convocati di Pavan per la trasferta con la Lazio

Genova. Partita importante quella di domani, al campo sportivo ‘Fersini’ di Formello, per la Primavera della Sampdoria, attesa dalla Lazio, il fanalino di coda del campionato, che tuttavia rappresenta un ostacolo impegnativo, per la qualità della rosa, capace di exploit, come quello dell’ultimo turno di campionato, quando è andata a battere l’Inter, a Milano.

Per l’occasione, Simone Pavan ha convocato questi 22 giocatori:

Portieri: Hutvagner, Krapikas, Piccardo

Difensori: Doda, Ferrazzo, Mikulic, Oliana, Pastor Carayol, Romei, Tomic, Veips

Centrocampisti: Baldè, Ejjaki, Gabbani, Perrone, Soomets, Tessiore

Attaccanti: Balde, Cabral, Cappelletti, Curito, Gomes Ricciulli

Nel frattempo, la Lega di Serie A, ha deciso di posticipare, alle ore 11 di domenica 13 maggio p.v., la

partita della Samp, contro la Juventus, in programma al campo sportivo ‘Garrone’ di Bogliasco

relativa alla 29a giornata di campionato.