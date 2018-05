Sampdoria, Pecini va, Balotelli viene?

Genova . La peggiore notizia arriva da Roma, da dove viene segnalata l’assenza di Riccardo Pecini ad un vertice di mercato della dirigenza Samp... “no comment”, evidentemente “vuolsi così, la dove si puote” scrisse Dante Alighieri nella Divina Commedia…

Tanto basta per offuscare l’euforia, nata dalla voce di una pur minima possibilità di vedere Mario Balotelli esultare sotto la Gradinata Sud… perchè lasciare partire Riccardo Pecini, sarebbe un peccato grave…

Meno problematica, seppur remunarata, sarebbe la partenza di Duvan Zapata (destinazione Borussia Dortmund o Atletico Madrid), in quanto il sostituto è già in casa (David Kownacky) e a completare la rosa attaccanti, potrebbe arrivare la punta ivoriana del Cittadella, Christian Kouamé, per il quale viene data la conferma di un forte interessamento, mentre il sogno, difficilmente realizzabile, è quello di un ritorno di Eder o Gabbiadini, mentre un’altra alternativa potrebbe essere rappresentata da Cheick Diabaté.

Ribadita la possibilità di un Viviano a vedere difendere la porta dello Sporting Lisbona, spunta il nome di un ottimo portiere, fra i pali della Samp (gradito ai tifosi, oltre che a mister Giampaolo, che lo ha avuto ad Empoli), Lukasz Skorupsky.

Restando alla difesa, emerge una nuova interessante opportunità, quella del tedesco Oliver Kragl (esperienze “così così” in Frosinone e Crotone, ma molto bene a Foggia) che a detta del suo agente, Matteo Materazzi, è stato ripetutamente visionato da Sampdoria e Genoa.

Per una voce in entrata, su un terzino, eccone una in uscita… riguarda Bartosz Bereszyinski, dato in orbita Inter (al posto di Cancelo), con Davide Santon e Xian Emmers a viaggiare sull’ altra corsia della Milano- Serravalle, in direzione Genova, magari accompagnati da Eder…

Continuando a parlare di mercato in entrata, viene confermata la voce per un interessamento per Ismael Bennacer, reduce da un grande campionato ad Empoli, mentre si inizia anche a parlare della sistemazione dei giocatori in prestito, con Antonio Palumbo , che – grazie al buon torneo nel Trapani – avrebbe attirato su di sé gli occhi di Cremonese ed Avellino.

Chiudiamo, a proposito di giovani, con la notizia ufficiale, data sul sito della Sampdoria, del rinnovo del contratto (fino al 30/06/2022) di Giacomo Vrioni, anche lui reduce da una buona stagione, in prestito alla Pistoiese.