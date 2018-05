Sampdoria, le vie del mercato sono infinite

Genova. Le vie del mercato sono infinite e con questo pezzo vedremo di percorrerne alcune, ma intanto è d’obbligo riportare la decisione assunta dai tifosi blucerchiati, rappresentanti i gruppi organizzati della Gradinata Sud, nell’assemblea tenuta alla Sala Chiamata del Porto, nella cui occasione è stata indetta una manifestazione di protesta verso il presidente, scegliendo, come data simbolica, il 12 giugno, il giorno in cui nel 2014 venne annunciato, in conferenza stampa, il passaggio delle quote azionarie della Sampdoria.

Ciò premesso, passiamo alle notizie di mercato, iniziando dalle fonti che danno Giampaolo come confermato alla guida della Samp e citando, a seguire, quelle che si riferiscono alle uscite, lasciando “il dolce” (voci in entrata) alla fine…

In effetti, la prima voce richiama un retrogusto amaro in bocca, a chi tifa Samp, che sicuramente non ha scordato la vicenda Schick/Juventus della scorsa estate… e l’idea di un possibile bis con Dennis Praet non allieta di certo i tifosi genovesi… ma la voce va riportata per dovere di cronaca: a Torino raccontano di Rolando Mandragora, come possibile parziale contropartita per abbassare il cash, da pagare da parte della Juve, per portare sotto la Mole il forte belga.

Quanto alla possibilità di perdere Lucas Torreira, invece, in molti ci hanno già fatto la bocca, tanto che da mezza Europa (Germania, Inghilterra Spagna) arrivano voci di squadre che lo vorrebbero… l’ultima riguarda l’Arsenal, con tanto di intreccio con l’Empoli, per supportare la notizia.

Nel team toscano, infatti, gioca Ismaël Bennacer, cresciuto con i “gunners”, che sul franco-algerino, di origini marocchine, sembra detenere ancora un diritto di riacquisto, a parità di offerta di qualsiasi acquirente…

Quindi per prendere Bennacer, ci vuole anche il placet dell’Arsenal… da qui, ecco la voce di Torreira a Londra…

Restando ad Empoli, stando alla stampa locale, il Doria avrebbe messo gli occhi anche sullo sloveno Miha Zajc, come abbiamo già avuto modo di riferire, anche noi, giorni fa, abbinandolo al bosniaco Rade Krunić.

In Serie B, si può pescare bene (magari a prezzi più alti che all’estero) ed Andrei Radu, portiere rumeno dell’Avellino, in prestito dall’Inter, potrebbe essere una buona opzione, visto che il ragazzo è anche titolare dell’Under 21 del suo paese e che fa gola anche al Bologna.

Alberto Grassi, invece, è giocatore che ha già dimostrato di essere da Serie A, magari non nel Napoli, che detiene il suo cartellino, ma nell’Atalanta e nella Spal, direi proprio di sì… e chi lo ha visto domenica, contro la Samp, di certo non avrà dubbi a proposito…