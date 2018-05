Sampdoria, ipotesi squadra B in Serie C?

Genova. La notizia che più ci piace commentare è la dichiarazione con cui Alessandro “Billy” Costacurta ha ufficializzato l’introduzione, anche in Italia, delle “squadre B”, un argomento che avevamo trattato qui, su Genova 24, con un pezzo datato 21 febbraio u.s.

Stando alle scarne delucidazioni, una seconda squadra dei club di Serie A potrà partecipare ai campionati di Serie C, prendendo il posto di quelle società, che non avranno le carte in regola per iscriversi (e qui sorgono i primi problemi… che succederà qualora potessero iscriversi tutte? E se saranno solo due o tre i posti disponibili? Saranno, al solito, privilegiati i grandi club?).

Le altre ‘info’ disponibili si riferiscono all’età dei giocatori della rosa (under 21, con la possibilità di introduzione di due under 23) e al fatto che tali team potranno essere promossi (fermo restando l’impossibilità di giocare nello stesso campionato della prima squadra) ed anche retrocedere.

Nulla si sa invece, circa l’eventuale facoltà di passaggio ‘temporaneo’ di giocatori dalla prima alla seconda squadra, o viceversa, ma intanto è davvero una bella notizia, che speriamo possa interessare anche la Sampdoria, anche se ovviamente andrà approfondito dove queste seconde squadre potranno logisticamente giocare… non certo a Marassi, presupponiamo…

Potrebbe essere interessante, se le regole lo consentiranno, una joint venture con qualche società limitrofa, per attirare una maggiore massa di tifoseria e per puntare a portare in Serie B piazze che, da sole, difficilmente potrebbero puntare a tali traguardi…

Butto là, tanto per sollevare un po’ di polverone, una Sampdoria B che potesse giocare sul Bacigalupo di Savona, come la vedrebbero i tifosi sampdoriani e soprattutto i savonesi?

E poi, se vogliamo continuare a giocare, mettiamo giù anche una bozza di formazione… una ‘mista’ fra i ragazzi in prestito ed alcuni della Primavera, schierati col 4-3-1-2, caro a Giampaolo, fermo restando che il mister non potrebbe essere che Simone Pavan, dopo quanto di buono sta combinando quest’anno con i ragazzi blucerchiati:

Falcone (Krapikas); Bambo Diaby (Veips), Šimić (Varga), Leverbe (Mikulić), Tomic (Hadžiosmanović); Rolando (Tessiore), Palumbo (Pastor Carayol), Rocca (Gabbani); Baumgärtner (Bubacar Baldé); Bonazzoli (Stijepović), Vrioni (Ponce, Ibourahima Balde).

A completare la rosa: Gergely Hutvágner, Giacomo Piccardo, Filippo Oliana, Carlo Romei, Massimiliano Doda, Giacomo Ferrazzo, Roberto Criscuolo, Jacopo Cioce,Yassin Ejjaki, Markus Soomets, Marco Perrone, Riccardo Aramini, Francesco Scotti, Alessio Di Nardo, Ivan Vujčič, Mario Felipe Curito, Gonçalo Nuno Cabral Henriques, João Claudio Gomes Ricciulli, Giovanni Cappelletti, Domenico Cuomo, Aris Aksel Sörensen, Nik Prelec, Jamie Yayi Mpie, Bruno Dos Santos Amado, João Miguel Vieira Nobrega.