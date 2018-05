Sampdoria, grandine di nomi in possibile entrata…

Genova. Alla vigilia di Sampdoria-Napoli, ecco i media lanciare l’idea che Giampaolo possa diventare il prossimo allenatore dei partenopei, qualora Maurizio Sarri partisse per altri lidi… e per chiudere il cerchio indicano in Siniša Mihajlović il possibile candidato a sedersi sulla panchina blucerchiata…

Insomma un usato sicuro, visto che il serbo a Genova non ha di certo demeritato…

Un altro usato sicuro da buttare invece in campo? Eccolo: Rômulo Souza Orestes Caldeira, jolly del Verona, con una capacità di corsa e tecnica non comuni, portato in Italia, sette anni fa dalla Fiorentina, che ha solo un “neo”, rappresentato dal fatto che il prossimo 22 maggio diventerà un “over 30″…

Nel corso della carriera Romulo ha anche avuto la chance di poter giocare un anno nella Juventus, dove non è riuscito a sfondare, in parte per problemi fisici, gli stessi che gli hanno impedito di far parte della spedizione azzurra ai mondiali del 2014, per i quali Cesare Prandelli lo aveva inserito nella lista dei 23 convocati, per cui riteniamo che l’italo brasiliano possa eventualmente rappresentare un pregevole innesto, per la rosa genovese, portando esperienza e “garra”, quella dimostrata fino all’ultimo, con la maglia veronese.

Va di moda anche pescare qualche giusto profilo nelle squadre retrocesse… ed allora, ecco accostati alla Samp un trio di giocatori del Benevento: Sandro, Guilherme e Diabaté, tre rinforzi che la formazione sannita ha purtroppo trovato solo nel mercato di gennaio e che quindi non sono stati sufficienti per arrivare alla salvezza.

Anche nel Cagliari sono stati individuati Filippo Romagna, Paolo Faragò e Diego Farias, come obiettivi blucerchiati, ma sono tanti i nomi che corrono in rete…

Uno è quello di Carlos Antonio de Souza Júnior, noto come Carlinhos, un attaccante brasiliano, classe ’94, del Lugano. Un’ altra punta, olandese questa volta, anche se gioca in Russia, si aggiunge alla lista… si tratta di Quincy Anton Promes, dello Spartak Mosca. E ci sono pure due giovani portieri… un croato, Adrian Semper, classe ’98 della Dinamo Zagabria ed uno sloveno, Rok Vodišek, dell’Olimpia Lubiana, che potrebbe fare coppia con Vid Belec, che la Samp sembra intenzionata a riscattare dal Benevento.

Le voci arrivano anche dal Cile, rinverdendo la nostalgia dei vecchi tifosi del Doria, che ancora ricordano Jorge Toro, arrivato a Genova nel lontano 1962)… stiamo parlando dell’attaccante Nicolas Castillo, che gioca in Messico, nel Pumas e che viene dato nel mirino anche di Bologna; Benfica e Newcastle.

Tante voci… ma domani c’è il Napoli… da battere, possibilmente…