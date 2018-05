Sampdoria, Fares o Saracchi per la fascia sinistra?

Genova. Mentre in Belgio si intensificano le voci su Omar Colley, dato come disponibile al trasferimento in blucerchiato (bisognerà tuttavia, vincere il braccio di ferro con il Genk, in relazione al cash da pagare), in Italia i media mettono sul piatto della bilancia una possibile partenza di Matias Silvestre, indicando tre squadre emiliane (Bologna, Parma e Spal) come possibile destinazione, il che – di per sé – fa già sembrare strana la notizia… ma, in ogni caso, privarsi dell’unica certezza difensiva di un pacchetto arretrato, che nello scorso campionato non si è coperto di gloria, sarebbe – a nostro avviso – come fare harakiri.

Ben venga, dunque, il gambiano Omar Colley, a rafforzare il reparto, ma teniamoci stretto il pur maturo argentino, che conosce a memoria gli schemi del mister e potrà fare da chioccia a Joachim Andersen e Lorenco Simic (di cui auspichiamo il ritorno).

A destra si spera venga ancora trattenuto Bartosz Bereszynski e possibilmente preso Romulo, non tanto per fargli la riserva, ma per l’utilizzo da jolly, che consente l’italo brasiliano.

Per la fascia sinistra, ormai perso Ivan Strinic, di certo verrà confermato Nicola Murru (anche in considerazione dell’investimento fatto), l’alternativa al sardo potrebbe essere Mohamed Salim Fares, il franco algerino dell’Hellas Verona, che mister Pecchia, nei mesi scorsi ha perfino utilizzato come centravanti. Il giocatore è giovane (classe ’96), ben strutturato (1,83 cm), veloce, dotato di un buon piede mancino… insomma, non starebbe male in rosa…

Saprebbe più di scommessa, un eventuale ingaggio dell’uruguayano Marcelo Saracchi, anche lui giocatore di fascia (bassa) di sinistra, che gioca con “los millonarios” del River Plate. Si tratta di un giovanissimo (classe ’98), che fino all’anno scorso miltava nel Danubio di Montevideo, le cui dote sono comunque avallate dai contempranei interessamenti di Inter e Napoli, oltre che dai tedeschi del Lipsia.